Mercato Juve restyling totale in estate! Un’intera formazione con le valigie in mano ecco chi potrebbe dire addio ai bianconeri Il punto nome per nome

Nel corso della prossima estate, la Juventus potrebbe effettuare un cambio totale della rosa, con diversi giocatori pronti a lasciare il club. Attualmente, si parla di un'intera formazione che potrebbe essere coinvolta in questa rivoluzione di mercato. La società sta valutando varie opzioni e non sono ancora stati definiti i dettagli ufficiali sui nomi dei calciatori interessati a cambiare maglia.

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