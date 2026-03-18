Rinnovo Calhanoglu l’Inter riflette sul futuro del centrocampista | le difficoltà fisiche e il richiamo del Galatasaray Il punto

L’Inter sta valutando il futuro di Calhanoglu, il centrocampista turco, in vista del rinnovo contrattuale. Recentemente ha avuto problemi fisici che ne hanno limitato le presenze e, nel frattempo, il Galatasaray ha espresso interesse per il giocatore. La società nerazzurra sta analizzando la situazione prima di prendere una decisione definitiva.

Inter News 24 Rinnovo Calhanoglu, l’Inter riflette sul futuro del centrocampista turco: tra infortuni e il richiamo da Istanbul. Hakan Calhanoglu è finalmente pronto a rientrare dopo il lungo stop forzato. In questo finale di stagione, il centrocampista turco si giocherà molto più di una semplice maglia da titolare: sul tavolo c’è la sua permanenza nell’ Inter, messa in discussione dalle persistenti voci che lo vorrebbero vicino al Galatasaray. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 20 nerazzurro guarda a Firenze con uno spirito di rinascita, consapevole che le prossime settimane saranno decisive per il suo destino a Milano. Rinnovo Calhanoglu, tra infortuni, gol e il richiamo di Istanbul. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rinnovo Calhanoglu, l’Inter riflette sul futuro del centrocampista: le difficoltà fisiche e il richiamo del Galatasaray. Il punto Articoli correlati Calhanoglu Inter, il punto sul rinnovo: aggiornamenti importanti e le prospettive future del centrocampistaL’Inter si trova a gestire un dossier cruciale per il proprio equilibrio tecnico: il futuro di Hakan Calhanoglu. Leggi anche: Calhanoglu a un bivio: rinnovo o addio, l’Inter riflette sul futuro del suo regista Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rinnovo Calhanoglu Temi più discussi: Calhanoglu, rinnovo in standby: Galatasaray pronto, l’Inter abbassa le pretese; Inter-Calhanoglu, la situazione sul rinnovo e la decisione per il futuro; Il nuovo infortunio di Calhanoglu allontana il rinnovo, l'Inter è già nel futuro: la recompra di Stankovic, Zielinski regista e la crescita di Sucic; Rinnovo Calhanoglu in stand-by, Romano: Addio all'Inter in estate solo in un caso. Calhanoglu sta mandando messaggio all’Inter, rinnovo congelato: club ci ha riflettuto a lungo…Hakan Calhanoglu è pronto a rientrare dopo l'infortunio. In questo finale di stagione si giocherà anche la sua permanenza nell'Inter ... msn.com Inter, i tanti infortuni mettono in stand-by il rinnovo di Calhanoglu. In entrata il preferito resta KonéSe ad inizio stagione l'obiettivo dell'Inter era strappare il 'sì' da Hakan Calhanoglu per un rinnovo di contratto oltre il. tuttomercatoweb.com Secondo @FabrizioRomano, #Calhanoglu potrebbe salutare l' #Inter in estate. Contratto in scadenza nel 2027 e dialoghi per il rinnovo al momento bloccati. x.com ULTIM'ORA Se entro l’estate non verrà raggiunta un’intesa per il rinnovo, è molto probabile che le strade dell’Inter e di Calhanoglu si separino. - Fabrizio Romano - facebook.com facebook