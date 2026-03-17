Mercato Inter dilemma Calhanoglu | dai pensieri sul rinnovo all’offensiva del Galatasaray Pronta l’offerta

Il mercato dell'Inter si concentra sul futuro di Calhanoglu, con i nerazzurri che valutano un possibile rinnovo contrattuale. Nel frattempo, il Galatasaray sta preparando un'offerta per il centrocampista turco, che ha attirato l'interesse del club turco. La situazione riguarda esclusivamente le trattative tra le parti e le proposte ufficiali, senza ulteriori supposizioni o analisi.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri riflettono sul possibile rinnovo di Calhanoglu ma il Galatasaray prepara l’offensiva per il turco. Il futuro di Hakan Calhanoglu torna a essere un rebus di mercato proprio nel momento del suo rientro in gruppo. Mentre l’Inter di Cristian Chivu prepara la trasferta di Firenze per difendere i suoi 68 punti, dalla Turchia rimbalzano indiscrezioni pesanti sulla strategia del Galatasaray per strappare il regista ai nerazzurri. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Mercato Inter, Calhanoglu e l’offensiva del Galatasaray. Secondo quanto appreso da TMW, il club di Istanbul avrebbe già pianificato l’assalto: un’offerta tra i 9 e i 10 milioni di euro da presentare in Viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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