La vacanza che cura | cresce il turismo del benessere

In Italia cresce il turismo dedicato alla salute e al relax. Sempre più persone scelgono di trascorrere le ferie in strutture che offrono trattamenti benessere, spa e percorsi di rigenerazione. L’obiettivo è staccare dalla routine e ritrovare energia e equilibrio. Le aziende del settore segnalano un aumento delle prenotazioni, anche grazie alla voglia di prendersi cura di sé dopo anni difficili. La tendenza si sta consolidando, portando nuovi ospiti e clienti abituali in tutta la penisola.

In un mondo in cui il viaggio è anche ricerca di equilibrio e rigenerazione, la vacanza diventa una “cura” per corpo e mente, ricerca di equilibrio e rigenerazione. È il messaggio che ha trasmesso BIT 2026 – che si conclude oggi in Fiera Milano – attraverso il talk La vacanza che cura. Durante l’incontro Christina Steer, head of travel trade, brand & marketing di Visit Sweden, ha presentato il caso di successo della “ Swedish Prescription ”: una campagna fondata su dati scientifici del Karolinska Institutet che dimostrano come la vacanza, oltre a favorire il benessere, apporti benefici anche culturali e contribuisca in modo significativo alla salute delle persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Approfondimenti su Benessere Vacanza

Alla BIT di Milano torna “Villaggio Thermalia”, il progetto di Federterme che porta in fiera la cultura del benessere e il turismo termale italiano.

Argomenti discussi: Bit 2026, il grande viaggio nel turismo che diventa esperienza; Rimborsi fermi al 2001 e costi raddoppiati: perché le cure per i malati terminali sono a rischio; Vacanze in bicicletta: perché il cicloturismo è il modo di viaggiare che definisce il futuro; BIT: gli appuntamenti di mercoledì 11 febbraio.

