Meningite fulminante muore in 24 ore la sociologa Giovanna Romano

Venerdì 3 aprile una donna di 51 anni, nota sociologa, si è svegliata con un forte mal di testa, nausea e alcune macchie sul corpo. In poche ore, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. I colleghi riferiscono che ha cercato assistenza medica, ma nel giro di 24 ore è deceduta. La donna è stata colpita da una forma di meningite fulminante.

La 51enne, originaria di Montoro (Avellino) e da decenni residente a Pescara, è deceduta sabato all'ospedale del capoluogo abruzzese. La Asl ha già avviato il tracciamento dei contatti stretti C'è una data, venerdì 3 aprile, e c'è una donna di cinquantun anni che si chiama Giovanna Romano. Stando a quanto riferiscono i colleghi de “IlPescara”, la mattina accusa un mal di testa forte, nausea, qualche macchia sul corpo. Cose che fanno paura, ma che a volte passano. Non sono passate. Il giorno dopo, sabato pomeriggio, Giovanna Romano non c'era più. L'ha uccisa una meningite fulminante, in meno di ventiquattr'ore. I medici del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Pescara hanno fatto quello che si poteva fare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Meningite fulminante a Pescara, morta la sociologa Giovanna Romano. Grave anche un 15enne di ChietiLa donna morta a Pescara dopo aver contratto una meningite fulminante è Giovanna Romano, 51 anni, sociologa e animatrice della vita culturale della... Meningite fulminante a Pescara, Giovanna Romano morta dopo poche ore in ospedale: "Tragedia improvvisa"Una meningite fulminante ha ucciso Giovanna Romano, 51 anni, a Pescara in poche ore. Temi più discussi: Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna Romano, attiva nel mondo culturale pescarese; Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna Romano; Meningite fulminante a Pescara, morta la sociologa Giovanna Romano. Grave anche un 15enne di Chieti; Meningite fulminante a Pescara, Giovanna Romano muore a 51 anni: Immancabile dove ci fossero cultura e idee. I primi sintomi poi il dramma. GIOVANNA ROMANO Meningite fulminante a Pescara, muore a 51 anni Giovanna Romano. Grave anche un 15enne di ChietiHome // Prima pagina // Meningite fulminante a Pescara, muore a 51 anni Giovanna Romano. Grave anche un 15enne di Chieti ... statoquotidiano.it Meningite fulminante a Pescara, Giovanna Romano morta dopo poche ore in ospedale: Tragedia improvvisaDue casi di meningite fulminante colpiscono l'Abruzzo: morta una donna di 51 anni a Pescara, ricoverato in prognosi riservata un 15enne ... virgilio.it L'Abruzzo stretto nella morsa del dolore e della preoccupazione per due casi di meningite che hanno colpito a distanza di pochissimo tempo. La notizia più tragica arriva da Pescara, dove Giovanna Romano, 51 anni, è stata strappata alla vita da una forma ful - facebook.com facebook Con grande tristezza salutiamo Giovanna Romano, che ci ha lasciat troppo presto.Di lei resterà con noi quel... x.com