Meningite fulminante a Pescara morta la sociologa Giovanna Romano Grave anche un 15enne di Chieti

Da fanpage.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pescara si è verificato un caso di meningite fulminante che ha portato alla morte di una donna di 51 anni, sociologa e attiva nel panorama culturale locale. È rimasto grave anche un ragazzo di 15 anni di Chieti. La diagnosi di meningite è stata confermata e sono in corso le indagini per accertare le cause e il contagio. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione.

La donna morta a Pescara dopo aver contratto una meningite fulminante è Giovanna Romano, 51 anni, sociologa e animatrice della vita culturale della città. Intanto restano gravi le condizioni di un 15enne di Chieti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna RomanoMolto attiva proprio nell'ambiente culturale e artistico pescarese, era originaria della Campania.

Due casi di meningite a Pescara: morta una donna, grave un 15enne di Chieti(Adnkronos) – Una donna di 51 anni è morta sabato scorso all’ospedale di Pescara per una forma particolarmente aggressiva e rara di meningite.

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