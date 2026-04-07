Meningite fulminante a Pescara morta la sociologa Giovanna Romano Grave anche un 15enne di Chieti

A Pescara si è verificato un caso di meningite fulminante che ha portato alla morte di una donna di 51 anni, sociologa e attiva nel panorama culturale locale. È rimasto grave anche un ragazzo di 15 anni di Chieti. La diagnosi di meningite è stata confermata e sono in corso le indagini per accertare le cause e il contagio. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione.

La donna morta a Pescara dopo aver contratto una meningite fulminante è Giovanna Romano, 51 anni, sociologa e animatrice della vita culturale della città. Intanto restano gravi le condizioni di un 15enne di Chieti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna RomanoMolto attiva proprio nell'ambiente culturale e artistico pescarese, era originaria della Campania. Due casi di meningite a Pescara: morta una donna, grave un 15enne di Chieti(Adnkronos) – Una donna di 51 anni è morta sabato scorso all’ospedale di Pescara per una forma particolarmente aggressiva e rara di meningite. Temi più discussi: Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna Romano, attiva nel mondo culturale pescarese; Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna Romano; Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna Romano, attiva nel mondo culturale pescarese; Meningite fulminante, Giovanna muore a 51 anni: Immancabile dove ci fossero cultura e idee. I primi sintomi poi il dramma. Meningite fulminante a Pescara, morta la sociologa Giovanna Romano. Grave anche un 15enne di ChietiLa donna morta a Pescara dopo aver contratto una meningite fulminante è Giovanna Romano, 51 anni, sociologa e animatrice della vita culturale della città ... fanpage.it Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna RomanoMolto attiva proprio nell'ambiente culturale e artistico pescarese, era originaria della Campania. eseguito il tracciamento dei contratti più stretti: tutti sottoposti a profilassi ... today.it La febbre è arrivata nel pomeriggio di venerdì a casa, in via del Circuito, ma poi la situazione è degenerata: nausea, frasi sconnesse e le prime macchie sul corpo. Giovanna Romano, 51 anni, è morta sabato pomeriggio in ospedale, perché colpita da una me - facebook.com facebook Con grande tristezza salutiamo Giovanna Romano, che ci ha lasciat troppo presto.Di lei resterà con noi quel... x.com