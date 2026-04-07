Meningite fulminante a Pescara Giovanna Romano morta dopo poche ore in ospedale | Tragedia improvvisa

A Pescara si è verificata una morte improvvisa causata da meningite fulminante. Una donna di 51 anni è deceduta poche ore dopo il ricovero in ospedale. In provincia di Pescara, ci sono stati altri due casi di meningite fulminante che hanno coinvolto persone anziane. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e stanno effettuando approfondimenti sulla diffusione del contagio.

Una meningite fulminante ha ucciso Giovanna Romano, 51 anni, a Pescara in poche ore. Un quindicenne di Chieti è ricoverato in gravi condizioni nello stesso ospedale, ma risponde alle cure. Attivata la profilassi per i contatti stretti in entrambi i casi. Nel frattempo, l’infettivologo Bassetti critica le posizioni no-vax, ricordando l’importanza della prevenzione per evitare conseguenze fatali. Pescara, Giovanna Romano morta per una meningite fulminante Grave 15enne di Chieti ricoverato in rianimazione Le parole di Bassetti Cos’è la meningite Pescara, Giovanna Romano morta per una meningite fulminante Una forma rara di meningite fulminante ha causato il decesso di Giovanna Romano, 51 anni, presso l’ospedale Santo Spirito di Pescara. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Meningite fulminante a Pescara, Giovanna Romano morta dopo poche ore in ospedale: "Tragedia improvvisa" Meningite fulminante a Pescara, morta la sociologa Giovanna Romano. Grave anche un 15enne di ChietiLa donna morta a Pescara dopo aver contratto una meningite fulminante è Giovanna Romano, 51 anni, sociologa e animatrice della vita culturale della... Meningite fulminante a Pescara, morta una 51enne: il decesso avvenuto in poche ore, avviata la profilassiUna donna di 51 anni è morta per una meningite fulminante all'ospedale di Pescara, il decesso è avvenuto in poche ore sabato 4 aprile. Temi più discussi: Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna Romano, attiva nel mondo culturale pescarese; Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna Romano; Meningite fulminante a Pescara, Giovanna Romano muore a 51 anni: Immancabile dove ci fossero cultura e idee. I primi sintomi poi il dramma; Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna Romano, attiva nel mondo culturale pescarese. Meningite fulminante a Pescara, morta la sociologa Giovanna Romano. Grave anche un 15enne di ChietiLa donna morta a Pescara dopo aver contratto una meningite fulminante è Giovanna Romano, 51 anni, sociologa e animatrice della vita culturale della città ... fanpage.it GIOVANNA ROMANO Meningite fulminante a Pescara, muore a 51 anni Giovanna Romano. Grave anche un 15enne di ChietiHome // Prima pagina // Meningite fulminante a Pescara, muore a 51 anni Giovanna Romano. Grave anche un 15enne di Chieti ... statoquotidiano.it Ultim'ora La donna morta a Pescara dopo aver contratto una meningite fulminante è Giovanna Romano, 51 anni, sociologa e animatrice della vita culturale della città - facebook.com facebook Con grande tristezza salutiamo Giovanna Romano, che ci ha lasciat troppo presto.Di lei resterà con noi quel... x.com