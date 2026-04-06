Due casi di meningite a Pescara | morta una donna grave un 15enne di Chieti

Da periodicodaily.com 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città di Pescara si sono verificati due casi di meningite, uno dei quali ha provocato la morte di una donna di 51 anni. La donna è deceduta sabato scorso presso l’ospedale locale a causa di una forma di meningite considerata particolarmente aggressiva e rara. Inoltre, un ragazzo di 15 anni di Chieti è attualmente in condizioni gravi. La situazione ha attirato l’attenzione sulla diffusione del virus nella regione.

(Adnkronos) – Una donna di 51 anni è morta sabato scorso all’ospedale di Pescara per una forma particolarmente aggressiva e rara di meningite. La signora era stata accompagnata in ospedale dopo la comparsa dei primi disturbi, ma le sue condizioni si sono rivelate da subito estremamente critiche. Nonostante gli accertamenti e i tentativi dei sanitari, il quadro clinico è precipitato rapidamente fino al decesso. La Asl di Pescara ha quindi attivato le procedure previste, individuando le persone entrate in contatto stretto con la paziente e sottoponendole a profilassi. E nel nosocomio di Pescara resta ricoverato, in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione pediatrica, un ragazzo di 15 anni residente a Chieti, colpito da meningite meningococcica, l’unica forma trasmissibile per via aerea. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ricoverato in Rianimazione per meningite un 15enne di Chieti: contattata anche la palestra di Pescara che frequentaUn 15enne di Chieti è ricoverato in Rianimazione pediatrica all’ospedale di Pescara per meningite.

Meningite fulminante a Pescara, morta una 51enne: il decesso avvenuto in poche ore, avviata la profilassiUna donna di 51 anni è morta per una meningite fulminante all'ospedale di Pescara, il decesso è avvenuto in poche ore sabato 4 aprile.

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