Due casi di meningite a Pescara | morta una donna grave un 15enne di Chieti

Nella città di Pescara si sono verificati due casi di meningite, uno dei quali ha provocato la morte di una donna di 51 anni. La donna è deceduta sabato scorso presso l’ospedale locale a causa di una forma di meningite considerata particolarmente aggressiva e rara. Inoltre, un ragazzo di 15 anni di Chieti è attualmente in condizioni gravi. La situazione ha attirato l’attenzione sulla diffusione del virus nella regione.

(Adnkronos) – Una donna di 51 anni è morta sabato scorso all’ospedale di Pescara per una forma particolarmente aggressiva e rara di meningite. La signora era stata accompagnata in ospedale dopo la comparsa dei primi disturbi, ma le sue condizioni si sono rivelate da subito estremamente critiche. Nonostante gli accertamenti e i tentativi dei sanitari, il quadro clinico è precipitato rapidamente fino al decesso. La Asl di Pescara ha quindi attivato le procedure previste, individuando le persone entrate in contatto stretto con la paziente e sottoponendole a profilassi. E nel nosocomio di Pescara resta ricoverato, in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione pediatrica, un ragazzo di 15 anni residente a Chieti, colpito da meningite meningococcica, l’unica forma trasmissibile per via aerea. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Ricoverato in Rianimazione per meningite un 15enne di Chieti: contattata anche la palestra di Pescara che frequentaUn 15enne di Chieti è ricoverato in Rianimazione pediatrica all’ospedale di Pescara per meningite. Meningite fulminante a Pescara, morta una 51enne: il decesso avvenuto in poche ore, avviata la profilassiUna donna di 51 anni è morta per una meningite fulminante all'ospedale di Pescara, il decesso è avvenuto in poche ore sabato 4 aprile. Temi più discussi: La meningite è molto contagiosa?; Meningite, a Milano individuato un caso nella Torre Gioia 22; Focolaio di meningite in Inghilterra, Ats Brescia ricorda: Vaccinazione gratuita in Lombardia; Meningite: due casi nella Torre Gioia 22, sede Intesa Sanpaolo chiusa e locali igienizzati. Meningite, due casi a Pescara: morta una donna di 51 anni, grave un quindicenneUna donna di 51 anni è morta sabato scorso all’ospedale di Pescara per una forma particolarmente aggressiva e rara di meningite. La signora era stata accompagnata in ... ilmessaggero.it Pescara, due casi di meningite: donna morta, ragazzo graveDue casi di meningite a Pescara. Una donna è morta sabato 4 aprile a causa di un caso raro di meningite fulminante all'ospedale della città. Ora lì è ricoverato in gravi condizioni un ragazzino di 15 ... tg24.sky.it Meningite, due casi a Pescara: morta una donna di 51 anni, grave un 15enne facebook