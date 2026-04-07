Meningite fuliminante | Giovanna Romano portata via a 51anni

Una donna di 51 anni è deceduta a causa di una meningite fulminante, provocando il dolore di due comunità, una in Irpinia e l’altra in Abruzzo. La vittima è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche e, nonostante i tentativi di intervento medico, le sue condizioni si sono aggravate rapidamente. La notizia ha fatto rapidamente il giro delle cronache locali, lasciando sgomento tra amici e parenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Una tragedia improvvisa ha scosso due comunità, tra l’Irpinia e l’Abruzzo. Giovanna Romano, 51 anni, originaria di Montoro e residente a Pescara da oltre vent’anni, è morta in poche ore a causa di una meningite fulminante. Secondo quanto ricostruito, la donna ha accusato i primi sintomi in maniera repentina: febbre alta e un rapido peggioramento delle condizioni che ha reso necessario il ricovero urgente in ospedale nel giorno del venerd’ santo. Il quadro clinico, però, si è aggravato nel giro di pochissimo tempo, fino al decesso avvenuto nel pomeriggio, senza che i medici potessero intervenire efficacemente. Romano, sociologa e operatrice culturale molto attiva, era conosciuta e stimata nell’ambiente artistico e sociale pescarese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meningite fuliminante: Giovanna Romano portata via a 51anni Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna RomanoMolto attiva proprio nell'ambiente culturale e artistico pescarese, era originaria della Campania. Meningite fulminante, muore in 24 ore la sociologa Giovanna RomanoLa 51enne, originaria di Montoro (Avellino) e da decenni residente a Pescara, è deceduta sabato all'ospedale del capoluogo abruzzese. Temi più discussi: Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna Romano; Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna Romano, attiva nel mondo culturale pescarese; Meningite fulminante a Pescara, morta la sociologa Giovanna Romano. Grave anche un 15enne di Chieti; Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna Romano, attiva nel mondo culturale pescarese. Meningite fulminante a Pescara, Giovanna Romano morta dopo poche ore in ospedale: Tragedia improvvisaDue casi di meningite fulminante colpiscono l'Abruzzo: morta una donna di 51 anni a Pescara, ricoverato in prognosi riservata un 15enne ... virgilio.it GIOVANNA ROMANO Meningite fulminante a Pescara, muore a 51 anni Giovanna Romano. Grave anche un 15enne di ChietiHome // Prima pagina // Meningite fulminante a Pescara, muore a 51 anni Giovanna Romano. Grave anche un 15enne di Chieti ... statoquotidiano.it L'Abruzzo stretto nella morsa del dolore e della preoccupazione per due casi di meningite che hanno colpito a distanza di pochissimo tempo. La notizia più tragica arriva da Pescara, dove Giovanna Romano, 51 anni, è stata strappata alla vita da una forma ful - facebook.com facebook Con grande tristezza salutiamo Giovanna Romano, che ci ha lasciat troppo presto.Di lei resterà con noi quel... x.com