Meningite casi in Abruzzo e a Parma | come si prende sintomi vaccini

Negli ultimi giorni si sono registrati casi di meningite in due diverse regioni italiane. Una donna di 51 anni è deceduta sabato scorso presso un ospedale di Pescara a causa di una forma grave della malattia. La meningite può essere contratta attraverso contatti ravvicinati e presenta sintomi come febbre, mal di testa e rigidità del collo. Sono disponibili vaccini per prevenire alcune delle forme più comuni di questa infezione.

(Adnkronos) – Una donna di 51 anni è morta sabato scorso all'ospedale di Pescara per una forma particolarmente aggressiva e rara di meningite, e nel nosocomio abruzzese resta ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione pediatrica un ragazzo di 15 anni residente a Chieti, colpito da meningite meningococcica.Un altro caso si è verificato in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Allarme meningite in Inghilterra, l'Italia rischia? I sintomi e le età più delicate: "Vaccini fondamentali" Meningite, l’aumento di casi in Uk e i sintomi dell’infezioneLa recente epidemia di meningite acuta che ha colpito il Sud dell’Inghilterra ha riacceso il riflettori su questa grave patologia infettiva. Temi più discussi: Due casi di meningite a Pescara: morta una donna, grave un 15enne di Chieti; Pescara, due casi di meningite: donna morta, ragazzo grave; Muore a Pescara a causa di una meningite fulminante. Grave un 15enne; Meningite, due casi in Abruzzo: donna muore per un'infezione fulminante, in gravi condizioni un 15enne. Allarme meningite, due casi in poche ore: morta donna di 51 anni, grave un 15enneUna donna di 51 anni è deceduta all’ospedale di Pescara dopo essere stata colpita da una meningite fulminante. L’episodio si è verificato nella giornata di sabato 4 aprile. Dopo i primi sintomi, la do ... livesicilia.it Meningite fulminante a Pescara, Giovanna Romano morta dopo poche ore in ospedale: Tragedia improvvisaDue casi di meningite fulminante colpiscono l'Abruzzo: morta una donna di 51 anni a Pescara, ricoverato in prognosi riservata un 15enne ... virgilio.it Giovanna Romano, 51 anni, originaria di Montoro (in provincia di Avellino), residente a Pescara da 22 anni, è morta in ospedale colpita da una meningite fulminante. L’arrivo in ospedale, il ricovero e le cure in rianimazione. Poi, dopo 6 ore, il decesso. Alla fam - facebook.com facebook Muore a Pescara a causa di una meningite fulminante. Grave un 15enne x.com