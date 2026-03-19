Meningite l’aumento di casi in Uk e i sintomi dell’infezione

In Inghilterra, nel Sud, si è verificato un incremento dei casi di meningite acuta. La recente epidemia ha portato attenzione sulla diffusione di questa infezione e sui sintomi associati. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione, mentre i medici segnalano un aumento di pazienti con manifestazioni tipiche della malattia. La notizia evidenzia la recrudescenza di un'infezione che richiede attenzione immediata.

La recente epidemia di meningite acuta che ha colpito il Sud dell’Inghilterra ha riacceso il riflettori su questa grave patologia infettiva. In Uk i casi confermati sono saliti da 15 a 20, come ha dichiarato l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito. Ma che cosa è successo e quanto dobbiamo allarmarci? “L’epidemia sembra scatenata soprattutto dal meningococco di tipo B (MenB). Il meningococco (Neisseria meningitidis) è un batterio che causa meningiti (infezioni delle membrane che avvolgono il cervello) e setticemie (o sepsi), gravi infezioni del sangue”, spiega a LaSalute di LaPresse Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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