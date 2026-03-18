Allarme meningite in Inghilterra l' Italia rischia? I sintomi e le età più delicate | Vaccini fondamentali

In Inghilterra si è registrato un aumento dei casi di meningite, portando le autorità sanitarie a lanciare un’allerta considerata senza precedenti. L'epidemiologo ha evidenziato l’importanza dei vaccini, specificando le fasce di età più a rischio e i sintomi da monitorare. La situazione ha suscitato attenzione anche in Italia, dove si discute della possibilità di un rischio simile.

Nel Regno Unito è scattata un’allerta “senza precedenti” per meningite. L'epidemiologo Pier Luigi Lopalco spiega chi è più a rischio, perché e come proteggersi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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