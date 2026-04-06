In Abruzzo si sono verificati due casi di meningite in rapida successione. Una donna di 51 anni è deceduta all’ospedale di Pescara a causa di una forma fulminante dell’infezione. Contestualmente, un ragazzo di 15 anni proveniente dal Chietino si trova in condizioni critiche nello stesso ospedale. La notizia ha suscitato preoccupazione tra le autorità sanitarie e la popolazione locale.

Due casi ravvicinati di meningite riaccendono l’attenzione in Abruzzo. Una donna di 51 anni è morta all’ospedale di Pescara a causa di una forma fulminante dell’infezione, mentre un ragazzo di 15 anni, residente nel Chietino, è ricoverato in gravi condizioni nella stessa struttura. Le autorità sanitarie hanno immediatamente attivato i protocolli previsti, avviando il tracciamento dei contatti e le misure di profilassi per contenere eventuali ulteriori contagi. Il caso della donna: decesso in poche ore. La 51enne aveva iniziato a manifestare i primi sintomi nella giornata di sabato. Trasportata in ospedale dai familiari, le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente critiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meningite in Abruzzo, due casi gravi: morta una donna di 51 anni, ricoverato un 15enne

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