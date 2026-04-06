Allarme meningite in Abruzzo | donna muore in poche ore 15enne in gravi condizioni

Un nuovo caso di meningite fulminante si è verificato in Abruzzo, portando alla morte di una donna di 51 anni all’ospedale di Pescara. Nelle stesse ore, un’altra persona di 15 anni si trova in condizioni critiche. L’incidente ha provocato un allarme tra le autorità sanitarie della regione, che stanno monitorando la diffusione del contagio. Non sono stati forniti dettagli su eventuali contatti o misure di prevenzione immediata.

Caso fulminante a Pescara: muore una donna di 51 anni. Scatta l’allarme in Abruzzo dopo un caso di meningite fulminante che ha portato alla morte una donna di 51 anni all’ospedale di Pescara. La paziente era stata accompagnata in ospedale dai familiari dopo i primi sintomi, ma il quadro clinico è precipitato rapidamente. Nel giro di poche ore, nonostante i tentativi dei medici, è arrivato il decesso. Un’evoluzione drammatica che conferma la pericolosità delle forme più aggressive di questa infezione. Un 15enne in rianimazione: condizioni gravi ma stabili. Parallelamente, un altro caso preoccupa le autorità sanitarie. Un ragazzo di 15 anni di Chieti è ricoverato in gravi condizioni nella rianimazione pediatrica dell’ospedale di Pescara. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Allarme meningite in Abruzzo: donna muore in poche ore, 15enne in gravi condizioni Bologna, 2 incidenti con bus in poche ore: una donna in gravi condizioniGiornata nera per gliautobusaBologna, con bendue incidentiverificatisi nella prima mattina di oggi e unapersona investitaattualmente in gravi... Leggi anche: Allarme meningite in Italia, quattro casi in poche ore: l’annuncio dall’ospedale Temi più discussi: Allarme meningite; Un giovane di 15 anni è ricoverato in Rianimazione dopo aver contratto la meningite: le sue condizioni sono critiche; Ricoverato in Rianimazione per meningite un 15enne di Chieti: contattata anche la palestra di Pescara che frequenta; LEGA SALVINI AD AVEZZANO. VINCENZO D'INCECCO, EMANUELE IMPRUDENTE, ANTONIO DEL BOCCIO E CINZIA BASILICO: INVIATECI LE LETTERE, LA BUCA C'E'. Meningite, due casi in Abruzzo: donna muore per un'infezione fulminante, in gravi condizioni un 15enneÈ allarme meningite in Abruzzo. Una donna di 51 anni è morta all'ospedale di Pescara a causa di un raro caso di meningite ... msn.com Allarme meningiteÈ ricoverato in terapia intensiva pediatrica all’ospedale di Pescara, un 15enne di Chieti che ha contratto un’infezione meningococcica. Sottoposti a profilassi i contatti stretti ... rainews.it Allarme meningite x.com Caso di meningite: le corse dell'autobus indicate dall'AUSL non interessano il territorio di Torrile e San Polo Onde evitare la diffusione di notizie non corrette che possano generare inutile allarme e disorientamento nella cittadinanza, in riferimento al comu facebook