Memorie rupestri a Gravina in Puglia

Domenica 12 aprile alle 10 si terrà una visita guidata alle memorie rupestri di Gravina in Puglia. L’evento prevede un percorso tra grotte e rioni scavati nella roccia, che conservano testimonianze di insediamenti e attività umane risalenti a migliaia di anni fa. L'iniziativa permette di scoprire le strutture e le storie legate a queste testimonianze archeologiche, accessibili al pubblico per tutta la giornata.

Un viaggio tra grotte, rioni scavati e storie millenarieDomenica 12 aprile ore 10.00Un’esperienza tra roccia e storia alla scoperta dell’anima più antica di Gravina.Cammineremo tra i rioni medievali e i cavati del centro storico, tra case-grotte abitate per secoli e chiese scavate nella pietra. Scenderemo nel cuore inedito della città per visitare una misteriosa cripta ipogea, fino a raggiungere il maestoso ponte acquedotto. Un percorso che ci riporta alle origini dell’abitare, dove la natura diventava casa e luogo del sacro, in una civiltà rupestre ancora viva e palpabile.Costo: 15 €5€ per i minori accompagnatiPunto d’incontro: Piazza A. 🔗 Leggi su Baritoday.it Gravina in Puglia: stasera “Fuoco, canto e rito” Orchestra di Puglia e BasilicataDi seguito il comunicato: Prosegue la Stagione Concertistica Federiciana con il suo secondo appuntamento, in programma venerdì 27 marzo, un concerto... Gravina 2028: il boom sociale che spinge la PugliaGravina in Puglia si prepara alla proclamazione della Capitale Italiana della Cultura 2028, fissata per il 18 marzo presso la Sala Spadolini del... Gravina di Ginosa: Un Viaggio tra Natura, Storia e Grotte Rupestri