Memorie rupestri a Gravina in Puglia
Domenica 12 aprile alle 10 si terrà una visita guidata alle memorie rupestri di Gravina in Puglia. L’evento prevede un percorso tra grotte e rioni scavati nella roccia, che conservano testimonianze di insediamenti e attività umane risalenti a migliaia di anni fa. L'iniziativa permette di scoprire le strutture e le storie legate a queste testimonianze archeologiche, accessibili al pubblico per tutta la giornata.
Un viaggio tra grotte, rioni scavati e storie millenarieDomenica 12 aprile ore 10.00Un’esperienza tra roccia e storia alla scoperta dell’anima più antica di Gravina.Cammineremo tra i rioni medievali e i cavati del centro storico, tra case-grotte abitate per secoli e chiese scavate nella pietra. Scenderemo nel cuore inedito della città per visitare una misteriosa cripta ipogea, fino a raggiungere il maestoso ponte acquedotto. Un percorso che ci riporta alle origini dell’abitare, dove la natura diventava casa e luogo del sacro, in una civiltà rupestre ancora viva e palpabile.Costo: 15 €5€ per i minori accompagnatiPunto d’incontro: Piazza A. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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