Gravina 2028 | il boom sociale che spinge la Puglia

Gravina in Puglia si appresta a ricevere il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028, con la cerimonia di proclamazione prevista per il 18 marzo nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura. La città si sta organizzando per questo evento, che segnerà un momento importante per la regione. La decisione viene ufficializzata a breve, coinvolgendo istituzioni e cittadini.

Gravina in Puglia si prepara alla proclamazione della Capitale Italiana della Cultura 2028, fissata per il 18 marzo presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura. Un movimento popolare senza precedenti ha trasformato l’energia cittadina in un progetto culturale che coinvolge tutta la regione e oltre. L’attesa non è solo locale ma nazionale, sostenuta da testimonial come Antonio Stornaiolo e Alessio Giannone, noti come Pinuccio, i cui video hanno moltiplicato le visualizzazioni sui social. Il tessuto produttivo locale, con aziende come Andriani e Cobar, si è unito alla mobilitazione civica, creando un fronte unico tra comunità, istituzioni e imprese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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