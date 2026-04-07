Giorgia Meloni ha commentato una recente inchiesta di Report che la coinvolgeva, definendola una campagna di diffamazione. La premier ha accusato le testate coinvolte di aver diffuso notizie false e di aver messo in circolazione solo

L'ultima patacca firmata Report e rilanciata da Fatto e Repubblica per attaccare Giorgia Meloni fa raccogliere l'ennesima brutta figura alla sinistra. Una foto del 2019 a un evento di Fdi in cui appare Giorgia Meloni con Gioacchino Amico ha immediatamente fatto urlare Pd e compagni. Una foto come tantissime che i polittici scattano con chi gliele chiede in mezzo alla folla. Ma tant'è. E così ci ha pensato proprio Giorgia Meloni a mettere in chiaro le cose sui suoi profili social: "Oggi la “redazione unica”, composta da Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Fanpage e Report, mostra una mia foto con un esponente della criminalità organizzata per sostenere la bizzarra tesi di una mia vicinanza ad ambienti malavitosi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meloni smonta la foto con Amico di Report: "Contro di me fango nel ventilatore"

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Report, "Selfie di Giorgia Meloni con un referente del clan Senese". La premier: "Solo fango contro di me"Un selfie di Giorgia Meloni con accanto un presunto referente del clan Senese in Lombardia.

La foto di Giorgia Meloni con l'uomo del Clan Senese. Il caso Amico arriva a ReportNato a Canicattì nel 1986, Gioacchino Amico è considerato dagli inquirenti una figura chiave nel narcotraffico al Nord. Ritenuto vicino al clan Senese, avrebbe avuto un ruolo decisionale nelle ... tp24.it

Giorgia Meloni e la foto col pentito, ma è di… 7 anni fa. E lei sbotta di fronte alla solita narrazione: squallidi attacchi di gente in malafedeUna foto, una ricostruzione, partendo dal nulla. Ma tanto, almeno, la foto è recente, è di ora, giusto? No, è del 2019… Giorgia Meloni faceva già politica? Certo, ma quale sarebbe il senso di tirare f ... strettoweb.com