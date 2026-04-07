Fango nel ventilatore e squallidi attacchi | Meloni contro la redazione unica di Fatto Repubblica Fanpage e Report

La premier ha pubblicato un messaggio molto critico contro alcuni media, definendoli responsabili di un attacco continuo e ingiustificato. Nel suo intervento, ha accusato specifici quotidiani e piattaforme di aver creato un clima di ostilità, spesso usando termini che definiscono la situazione come una

Il post di Giorgia Meloni è di quelli duri. Anche perché non è la prima volta che la premier subisce attacchi dalla stampa progressista e dall'opposizione che cavalca presunte inchieste volte a infangare il governo. È successo ancora una volta dopo che la trasmissione Report ha tirato fuori un selfie del 2019 tra il pentito del clan Senese Gioacchino Amico e Giorgia Meloni. Che ha subito scritto un post al vetriolo: "Oggi la “redazione unica”, composta da Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Fanpage e Report, mostra una mia foto con un esponente della criminalità organizzata per sostenere la bizzarra tesi di una mia vicinanza ad ambienti malavitosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Referendum giustizia, dopo gli attacchi alle toghe ora Meloni dice che “qualcuno vuole la lotta nel fango”Dopo gli attacchi ai giudici degli scorsi giorni, la premier dice di non voler politicizzare il referendum sulla giustizia - "non è un voto sul...

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