La presidente del Consiglio ha risposto alle critiche dei media riguardo a una fotografia scattata nel 2019, in cui si trova accanto a una persona indicata dagli inquirenti come collegata alla criminalità organizzata. Nel suo intervento, ha affermato di avere un impegno contro la mafia e di non lasciarsi intimidire dalle accuse. La discussione si concentra sull’immagine e sulle sue implicazioni, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sui fatti.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene pubblicamente per respingere le accuse legate alla diffusione di una fotografia del 2019 in cui appare accanto a una persona indicata dagli inquirenti come vicino ad ambienti della criminalità organizzata. In un messaggio pubblicato sui social, la premier contesta duramente quella che definisce una ricostruzione strumentale, accusando alcune testate di aver costruito un collegamento “bizzarro” e privo di fondamento tra quell’immagine e una presunta vicinanza a contesti mafiosi. La foto contestata e la replica della premier. Al centro della polemica c’è uno scatto risalente a diversi anni fa, che ritrae Meloni insieme a Gioacchino Amico, figura ritenuta dagli investigatori collegata al clan camorristico dei Senese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni replica agli attacchi dei media: “Impegno contro la mafia cristallino, non mi faccio intimidire”

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