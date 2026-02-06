Il candidato Costantini replica all' avversario Masci dopo la querela | Non mi faccio intimidire pronto a ripetere tutto VIDEO

Il candidato Costantini risponde a Masci dopo la querela. “Non mi faccio intimidire, sono pronto a ripetere tutto”, dice, sottolineando di aver difeso gli interessi della sua città senza paura. La polemica tra i due continua a tenere banco in vista delle prossime elezioni.

“Sia chiaro io non mi faccio intimidire e non chiedo scusa di nulla perché io ho difeso esclusivamente gli interessi della mia città”. Con queste parole il candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini ha risposto alla querela per diffamazione che ha fatto nei suoi confronto il candidato del centrodestra Carlo Masci. Una risposta arrivata durante il confronto tra i quattro candidati alle elezioni dell’8 e del 9 marzo, andata in onda su Rete8. Trasmissione nel corso della quale il sindaco uscente avrebbe annunciato l’azione legale intrapresa. “Non ho paura” ha ribattuto quindi Costantini dicendosi pronto a ribadire tutte le dichiarazioni fatte nelle ultime settimane, e dunque dalla questione presidenti di seggio all’uso dello staff, in qualsiasi sede.🔗 Leggi su Ilpescara.it

La campagna elettorale a Pescara si scalda ancora di più.

Il candidato sindaco del centrosinistra, Costantini, commenta il ritorno al voto dopo l’annullamento delle elezioni in 23 sezioni, deciso dal Consiglio di Stato.

