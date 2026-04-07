La premier ha risposto alle accuse dopo che alcune immagini la ritraggono insieme a un esponente di un’organizzazione criminale. In una dichiarazione, ha affermato che il suo impegno contro la mafia è chiaro e trasparente, respingendo le insinuazioni che la collegano a ambienti malavitosi. Ha inoltre criticato le interpretazioni distorte di una foto in cui appare con un soggetto coinvolto in attività illegali.

“Mostrano una mia foto con un esponente della criminalità organizzata per sostenere la bizzarra tesi di una mia vicinanza ad ambienti malavitosi “. A scriverlo sui social è la premier Giorgia Meloni che replica a quella che lei definisce “la redazione unica” composta da Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Fanpage e Report, dopo l’articolo di Giorgio Mottola sul Fatto che anticipa un servizio che andrà in onda domenica 12 aprile sulla trasmissione di Rai 3. Il riferimento è a quel selfie con Gioacchino Amico – referente del clan Senese in Lombardia, oggi uno dei principali imputati nel processo Hydra di Milano – datato 2 febbraio 2019 in occasione di un evento di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni e la foto con il pentito, la replica della premier: “Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino”

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Meloni sulla foto con l'esponente del clan Senese: "Mio impegno contro la mafia è cristallino" x.com

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