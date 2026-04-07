Mafia Meloni | Mio impegno cristallino non mi faccio intimidire da squallidi attacchi di gente in malafede

Il presidente del consiglio ha risposto alle accuse riguardanti una presunta vicinanza a ambienti malavitosi, sostenendo di mantenere un impegno cristallino e di non lasciarsi intimidire da attacchi di persone in malafede. La polemica è scaturita dopo la pubblicazione di una foto che la mostra insieme a un esponente della criminalità organizzata, pubblicata dalla redazione di alcuni quotidiani e programmi televisivi.

(Adnkronos) – "Oggi la 'redazione unica', composta da Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Fanpage e Report, mostra una mia foto con un esponente della criminalità organizzata per sostenere la bizzarra tesi di una mia vicinanza ad ambienti malavitosi. Inoltre, questi signori fanno un pirotecnico collegamento con le vicende di mio padre, per dimostrare non so quale commistione con la criminalità organizzata". Lo scrive in un post su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, difendendosi dalle accuse per la foto, risalente al 2019, che la ritrae accanto a Gioacchino Amico, indicato dagli inquirenti come referente in Lombardia del clan camorristico dei Senese. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Meloni replica agli attacchi dei media: “Impegno contro la mafia cristallino, non mi faccio intimidire”La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene pubblicamente per respingere le accuse legate alla diffusione di una fotografia del 2019 in cui... Leggi anche: "Fango nel ventilatore e squallidi attacchi": Meloni contro la "redazione unica" di Fatto, Repubblica, Fanpage e Report Mafia, Meloni: Mio impegno cristallino, non mi faccio intimidire da squallidi attacchi di gente in malafedeLa premier in un post: 'Mentre altri liberavano boss noi li arrestiamo. Fango nel ventilatore da 'professionisti dell'informazione'. Nessun giornalismo, solo politica' ... adnkronos.com Meloni Contro di me fango nel ventilatore, non mi faccio intimidire. Il mio impegno contro le mafie è cristallino, coerente, duraturoROMA (ITALPRESS) - Oggi la redazione unica, composta da Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Fanpage e Report, mostra una mia foto con un esponente d ... italpress.com