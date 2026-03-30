L' indagine su Le 5 Forchette dei Caroccia | Hanno utilizzato i fondi del clan Senese

La Procura di Roma ha aperto un’indagine nei confronti di Mauro e Miriam Caroccia, coinvolti nel procedimento relativo alla società

Mauro e Miriam Caroccia, indagati dalla Procura di Roma nel procedimento sulla società "Le 5 Forchette" di cui è stato azionista anche l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, hanno «trasferito e reinvestito» nella società proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico dei Senese. E’ quanto emerge dagli atti dell’indagine della Dda di Roma in cui si ipotizzano i reati di riciclaggio e intestazione fittizia dei beni. Una attività illecita aggravata dal fatto di averla «commessa al fine di agevolare l’associazione di stampo mafioso» facente capo al gruppo dei Senese. Secondo l’impianto accusatorio i due indagati,... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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