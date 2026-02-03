Quando lo sport diventa solidarietà concreta Consegnato il vecchio campionario di scarpe New Balance alla ‘ETS Regalami un sorriso’

Questa mattina a Prato è stato consegnato un vecchio stock di scarpe New Balance alla associazione 'ETS Regalami un sorriso'. Un gesto che dimostra come lo sport possa essere anche un modo per aiutare chi ha bisogno, senza grandi annunci o proclami. Le scarpe usate verranno distribuite a chi ne ha più bisogno, portando un po’ di calore e solidarietà tra le persone. È un esempio concreto di come il semplice possa diventare significativo.

Prato, 3 febbraio 2026 – Un gesto semplice, ma dal valore profondo, capace di unire sport, attenzione alla salute, rispetto per l'ambiente e solidarietà autentica. Giampaolo Mugnaini, promoter del marchio New Balance, ha scelto di dare una seconda vita al vecchio campionario di scarpe, consegnandolo alla ETS Regalami un sorriso invece di destinarlo al macero. Un'azione che va ben oltre il normale riutilizzo di materiali: quelle scarpe diventeranno uno strumento di aiuto concreto, perché saranno redistribuite ad associazioni impegnate quotidianamente nella cura e nel sostegno di persone bisognose.

