Il regista Oz Perkins e l'attrice Tatiana Maslany hanno parlato di un nuovo film horror che affronta il tema della mascolinità tossica attraverso una storia con elementi soprannaturali. Perkins ha spiegato come la narrazione si focalizzi sulle dinamiche di relazioni dannose, mentre Maslany ha condiviso la sua esperienza nel interpretare un personaggio coinvolto in questa trama. Li abbiamo intervistati per approfondire i dettagli del progetto.

Il regista e la protagonista raccontano le relazioni tossiche attraverso una traccia soprannaturale. Li abbiamo intervistati. "Sai chi critica i film? Persone che non li fanno e non hanno idea di che cosa sia l'arte. Un critico non ha assolutamente idea di cosa voglia dire fare un film dal punto di vista pratico. È per questo che ne parlano così tanto". È con questo spirito combattivo che Oz Perkins ha condotto l'intervista su Keeper - L'eletta, che ha girato subito dopo Longlegs, quando ancora non sapeva di avere tra le mani un successo. Si tratta di un horror folk, nato, come ci ha detto, dal desiderio di continuare a lavorare con quella crew con cui si . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Keeper, intervista a Oz Perkins e Tatiana Maslany: "Un horror sulla mascolinità tossica"

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