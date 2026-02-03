Imperfect Women | Elisabeth Moss e Kerry Washington nel teaser della serie Apple TV

Elisabeth Moss e Kerry Washington sono le protagoniste del nuovo thriller psicologico che arriverà su Apple TV il 18 marzo. Nel teaser diffuso poche ore fa, si vede un’intensa atmosfera di tensione e mistero, con due donne che si muovono in ambienti inquietanti e ambigui. La serie si presenta come un prodotto originale, tutto al femminile, che promette di sorprendere gli spettatori con una narrazione non convenzionale.

Creata da Annie Weisman, che funge anche da showrunner, la serie in otto episodi farà il suo debutto globale su Apple TV con i primi due episodi il 18 marzo, seguito da un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 29 aprile.

