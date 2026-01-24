A Pomigliano d’Arco sono stati effettuati controlli interforze per garantire la sicurezza pubblica. Durante l’operazione, sono state identificate circa 200 persone e sequestrati diversi veicoli. Le verifiche hanno coinvolto esercizi commerciali, con sanzioni amministrative e il ritiro di carte di circolazione. Questi interventi mirano a rafforzare il rispetto delle norme e a prevenire comportamenti illeciti sul territorio.

Blitz interforze sul territorio: verifiche su esercizi commerciali, sanzioni stradali e ritiro di carte di circolazione. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pomigliano d’Arco. In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, con i militari dell’Arma dei Carabinieri e gli operatori della Guardia di Finanza, hanno identificato 200 persone, di cui 24 con precedenti di polizia, controllato 63 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo. Ancora nel corso del servizio, gli operatori hanno controllato 6 esercizi commerciali, contestato 8 violazioni del Codice della Strada e ritirato 2 carte di circolazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Maxi controlli a Pomigliano d’Arco: 200 persone identificate e veicoli sequestrati

