In una recente fase delle indagini, gli inquirenti hanno sequestrato il cellulare di un uomo coinvolto nell’ambito di un procedimento giudiziario. La Dda di Roma ha acquisito chat e messaggi presenti sul dispositivo, che riguardano la costituzione di una società e l’amministrazione di un’attività di ristorazione. Le comunicazioni sono ora al centro di un’analisi volta a fare chiarezza sulle operazioni legate alla società e alla gestione della locale attività di ristorazione.

I pm dell’Antimafia di Roma puntano ad analizzare le comunicazioni relative alla nascita della Srl e alla gestione della “Bisteccheria d’Italia”. Domani sarà ascoltata la moglie dell’indagato La Direzione distrettuale antimafia diRomaha disposto il sequestro del telefono cellulare di Mauro Caroccia, attualmente detenuto nel carcere di Viterbo, dove sta scontando una condanna definitiva a quattro anni per reati di mafia. L’uomo è indagato insieme alla figlia Miriam con le accuse di riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell’ambito dell’inchiesta sulla società “Le 5 Forchette”, di cui è stato azionista anche l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che non risulta indagato nel procedimento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mauro Caroccia, sequestrato il suo cellulare: la Dda acquisisce chat e messaggi sulla società “Le 5 Forchette”

Caso Delmastro e “Le 5 Forchette”, sequestrato il cellulare di Mauro Caroccia: sotto esame chat e affari con la societàProsegue l’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Roma sulla società “Le 5 Forchette” e un nuovo potenziale tassello si aggiunge al...

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Temi più discussi: Delmastro? Ci ha fatto beneficenza. L'interrogatorio di Caroccia e la figlia; Mauro Caroccia interrogato dai pm: Delmastro ci ha fatto beneficenza. Ero incensurato; 'I Caroccia usavano soldi dei Senese'. Delmastro in Antimafia; Caso Bisteccheria d'Italia: proseguono gli accertamenti. In settimana i primi interrogatori.

Caso Delmastro, i pm sequestrano il cellulare a Mauro CarocciaCaroccia è detenuto nel carcere di Viterbo. Col sequestro si cercano chat e messaggio relativi alla società Le 5 forchette, di cui era socio l’ormai ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ... editorialedomani.it

Delmastro, il caso si allarga: sequestrato il cellulare di Caroccia. Domani gli inquirenti sentiranno la moglieL’inchiesta riguarda la società Le 5 Forchette, in cui l’ex sottosegretario Andrea Delmastro aveva detenuto quote azionarie successivamente cedute. affaritaliani.it

Disposto il sequestro del cellulare di Mauro Caroccia, indagato con la figlia diciannovenne Miriam, per riciclaggio e intestazione fittizia di beni in relazione alla società 'Le 5 Forchette' di cui l'ex sottosegretario Andrea Delmastro ha detenuto quote azionarie, - facebook.com facebook

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