Caso Bisteccheria d' Italia | sequestrato cellulare di Caroccia al setaccio messaggi e chat

È stato sequestrato il cellulare di Mauro Caroccia, indagato insieme alla figlia di diciannove anni, Miriam, per reati di riciclaggio e intestazione fittizia di beni. L'azione riguarda la società denominata ‘Le 5 Forchette’, in relazione alla quale l’ex sottosegretario aveva detenuto quote azionarie prima di cederle. Le autorità stanno analizzando i messaggi e le chat presenti nel dispositivo.

Indagini sulla società "Le 5 Forchette" coordinate dai pm della dda di Roma. In uno dei locali sulla Tuscolana è stato azionista Andrea Demastro, l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro Domani, nel frattempo, gli inquirenti sentiranno la moglie di Caroccia. Il marito nel corso dell’interrogatorio del primo aprile scorso a piazzale Clodio ha riferito che la donna era presente assieme alla figlia il 16 dicembre 2024 nello studio notarile di Biella dove venne fondata la società finita ora al centro dell’indagine dell’antimafia. Secondo l’accusa, i Caroccia avrebbero "trasferito e reinvestito" nella società "proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico dei Senese". 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Caso Delmastro, indagati Miriam e Mauro Caroccia: "Nella Bisteccheria d'Italia reinvestivano i soldi dei Senese" Caso Delmastro, procura di Roma: "La Bisteccheria d'Italia di Mauro e Miriam Caroccia riciclava i soldi del clan Senese"A dirlo sono gli atti dell'indagine della Dda di Roma, dove vengono ipotizzati i reati di riciclaggio e intestazione fittizia dei beni: una attività... Temi più discussi: Caso Bisteccheria d'Italia: proseguono gli accertamenti. In settimana i primi interrogatori; Caso Delmastro, indagine sulle società della famiglia Caroccia: Così reinvestivano i soldi del clan Senese nel locale Bisteccheria d'Italia; Caso Delmastro, la Bisteccheria d’Italia dei Caroccia riciclava soldi del clan Senese; Caso Bisteccheria d'Italia, per la Procura di Roma nel locale di Andrea Delmastro capitali mafiosi ripuliti. Caso Bisteccheria d'Italia, per la Procura di Roma nel locale di Andrea Delmastro capitali mafiosi ripulitiNuovi guai per Delmastro: la Procura di Roma sospetta che la Bisteccheria d'Italia riciclasse soldi del clan Senese. Audizione in Antimafia in vista ... virgilio.it Caso Bisteccheria d'Italia, Chiorino si dimette anche da assessoreL'esponente di Fdi aveva già lasciato il ruolo di vicepresidente della Regione. Deleghe al presidente Cirio. Sconvocato il Consiglio regionale ... rainews.it Il caso in commento riguarda un contenzioso avente per oggetto il diritto di un docente a vedersi riconosciuto e computato, ai fini del superamento del vincolo di permanenza quinquennale su posto di sostegno, tutto il servizio di insegnamento prestato co… x.com Marco Lillo e Valeria Pacelli spiegano i punti del caso che ruota attorno alla cessione della nave Garibaldi all’Indonesia e al viaggio a Dubai del ministro Guido Crosetto - facebook.com facebook