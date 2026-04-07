Mattia Agostinacchio, giovane ciclista di 18 anni, aveva recentemente firmato un contratto con la squadra statunitense EF Education-EasyPost, una formazione di livello World Tour. Tuttavia, il suo debutto come professionista è stato rinviato a causa di un problema di salute che lo ha colpito. La decisione è stata comunicata poche settimane dopo l’annuncio dell’accordo con la squadra.

Mattia Agostinacchio ha firmato con la EF Education-EasyPost, squadra statunitense di livello World Tour, durante l’ultima finestra di ciclomercato e a d appena 18 anni è riuscito ad approdare ai massimi livelli internazionali. Il valdostano, nato il 13 settembre 2007, si era fatto notare lo scorso anno con la vittoria al Trofeo San Rocco e il nono posto nella cronometro juniores dei Mondiali, prima di operare un salto davvero portentoso in termini tecnici e tutt’altro che comune nell’universo del pedale. Il ciclista italiano, che aveva aperto la stagione vincendo gli Europei U23 di ciclocross, avrebbe dovuto fare il proprio debutto da professionista al Region Pays de la Loire (breve corsa a tappe in Francia, in programma dal 7 al 10 aprile), ma Mattia Agostinacchio ha dovuto rinunciare all’ultimo minuto a causa di una gastroenterite. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Agostinacchio rinvia il debutto da professionista: rivelato un problema di salute per il 18enne

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