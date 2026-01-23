La stagione di ciclocross di Mattia Agostinacchio si conclude senza la partecipazione ai Mondiali, che si svolgeranno dal 31 gennaio all’1 febbraio. L’atleta italiano non prenderà parte alle ultime tappe della Coppa del Mondo, chiudendo così il suo percorso stagionale in modo diverso rispetto alle aspettative.

Finisce qui la stagione di Mattia Agostinacchio nel ciclocross. L’italiano non prenderà parte alle fasi finali della Coppa del Mondo e sarà anche costretto a saltare i Mondiali, in programma dal 31 gennaio all’1 febbraio. Il tutto a causa di una infezione virale che nelle ultime settimane ha causato al classe 2007 affaticamenti e l’impossibilità di gareggiare al meglio. Il valdostano ha disputato fino a questo momento una stagione molto positiva, nella quale è anche arrivato il titolo di campione d’Europa nella categoria Under 23. Poi la giovane promessa azzurra ha iniziato anche a saggiare l’ambiente Elite, partecipando a diverse gare in CdM, come quella di Namur chiusa al tredicesimo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclocross, Mattia Agostinacchio chiude la sua stagione nel ciclocross. Non sarà presente ai Mondiali

Leggi anche: Ciclocross, i convocati per l’Italia per la Coppa del Mondo a Flamanville. C’è Mattia Agostinacchio

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Europei 2025 in DIRETTA: MATTIA AGOSTINACCHIO E’ CAMPIONE EUROPEO!

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Guai fisici per Mattia Agostinacchio, niente Mondiali di ciclocross; Mattia Agostinacchio: il cross, il WorldTour e i suoi (soli) 18 anni; Mattia Agostinacchio costretto a saltare i mondiali; Coppa del Mondo Ciclocross a Benidorm: azzurri al via e come seguire le gare -.

Mattia Agostinacchio costretto a saltare i mondialiMattia Agostinacchio salterà i prossimi mondiali di ciclocross di Hustl, nei Paesi Bassi, in programma il 30 e 31 gennaio. Il campione europeo Under 23 è stato dapprima condizionato dai sintomi post i ... rainews.it

Ciclocross, Coppa del Mondo: Mattia Agostinacchio è tredicesimo all'esordioEsordio in Coppa del Mondo da ricordare per Mattia Agostinacchio. Il diciottenne valdostano si piazza tredicesimo nella tappa di Namur, in Belgio. Gara vinta dal pluri-campione iridato Mathieu Van der ... rainews.it

Mattia Agostinacchio ha su di sé le stimmate del predestinato, il giovane valdostano ora è impegnato nel ciclocross ma ha già avuto modo di assaggiare il mondo del WorldTour. Il tutto vivendo con la leggerezza e la spensieratezza dei suoi (soli) diciotto anni. - facebook.com facebook

Da Benidorm dove ieri si è corsa la gara di Coppa del Mondo con ottimi risultati per gli azzurri specialmente nella categoria juniores. Il cittì della nazionale di ciclocross Daniele Pontoni mette nel mirino il mondiale di Hulst, tra certezze e rinunce importanti (è n x.com