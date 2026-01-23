Ciclocross Mattia Agostinacchio chiude la sua stagione nel ciclocross Non sarà presente ai Mondiali

La stagione di ciclocross di Mattia Agostinacchio si conclude senza la partecipazione ai Mondiali, che si svolgeranno dal 31 gennaio all’1 febbraio. L’atleta italiano non prenderà parte alle ultime tappe della Coppa del Mondo, chiudendo così il suo percorso stagionale in modo diverso rispetto alle aspettative.

Finisce qui la stagione di Mattia Agostinacchio nel ciclocross. L’italiano non prenderà parte alle fasi finali della Coppa del Mondo e sarà anche costretto a saltare i Mondiali, in programma dal 31 gennaio all’1 febbraio. Il tutto a causa di una infezione virale che nelle ultime settimane ha causato al classe 2007 affaticamenti e l’impossibilità di gareggiare al meglio. Il valdostano ha disputato fino a questo momento una stagione molto positiva, nella quale è anche arrivato il titolo di campione d’Europa nella categoria Under 23. Poi la giovane promessa azzurra ha iniziato anche a saggiare l’ambiente Elite, partecipando a diverse gare in CdM, come quella di Namur chiusa al tredicesimo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

