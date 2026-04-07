Matteo Berrettini avanza a Montecarlo Bautista Agut si ritira dopo pochi game

Al Masters 1000 di Montecarlo, l'esordio di Matteo Berrettini è durato appena 23 minuti, grazie alla ritirata di Roberto Bautista Agut dopo quattro game. Lo spagnolo aveva già chiesto un medical timeout fuori dal campo prima di lasciare il torneo, senza che fosse chiaro quali fossero le sue condizioni di salute. Berrettini prosegue così nel torneo senza aver disputato molti scambi.

Dura 23 minuti l’esordio di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo. Dopo quattro game, infatti, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, già sofferente dopo un medical timeout fuori dal campo (difficile, perciò, dire quali fossero i suoi problemi). Prossima fermata per il capitolino: Daniil Medvedev, il russo che, a dispetto del numero 7 del tabellone, con la terra ha sempre litigato tranne che a Roma nel 2023. Il primo a mettere a segno il break è Berrettini, che strappa subito a battuta a un Bautista Agut che conferma la sua fase non positiva della carriera: i colpi fanno meno male rispetto al passato. Nondimeno, il romano riesce sapientemente a variare e giocare soluzioni interessanti, anche a livello di palla corta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Berrettini avanza a Montecarlo, Bautista Agut si ritira dopo pochi game Leggi anche: Montecarlo, oggi Berrettini-Bautista Agut – Il match in diretta Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026: orario, canale tv, streamingSarà una mattinata all’insegna del tricolore quella che andrà in scena domani sul Court Ranier III. Temi più discussi: Attesa per Sinner, a Montecarlo sfida Humbert. Cobolli avanza; Sconfitta per Matteo Berrettini a Marrakech: avanza Ignacio Buse, bene Mattia Bellucci; L’insolita coppia Berrettini/Vavassori piega de Minaur/Norrie e avanza in doppio a Montecarlo; Bellucci promosso, eliminati Berrettini, Cinà, Arnaldi e Maestrelli. Matteo Berrettini avanza a Montecarlo, Bautista Agut si ritira dopo pochi gameDura 23 minuti l'esordio di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo. Dopo quattro game, infatti, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, già sofferente ... oasport.it Berrettini diretta Masters 1000 Montecarlo: Bautista Agut si ritira, l'azzurro vola al secondo turno. Tennis oggi LIVEIl tennista romano sfida lo spagnolo nel primo turno del torneo Atp in corso sulla terra rossa nel Principato di Monaco: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Matteo Berrettini vola al 2° turno a Monte-Carlo! Inizio lampo per The Hammer sulla terra rossa del Rainier III. Il match contro Roberto Bautista Agut si interrompe prematuramente: sul punteggio di 4-0 in favore dell'azzurro, lo spagnolo è costretto al ritiro - facebook.com facebook Roberto Bautista Agut costretto a ritirarsi dopo 4 game (tutti persi): Matteo Berrettini avanza al secondo turno a Monte-Carlo e sfiderà... Daniil Medvedev! x.com