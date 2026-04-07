Un tennista italiano ha dichiarato di vivere di tennis e di non sentirsi inferiore a nessuno, riferendosi a un recente contatto telefonico con un altro giocatore dopo il torneo di Indian Wells. L’atleta si prepara ora per il suo esordio nel singolare a Montecarlo, dove affronterà un avversario di nome Bautista. Ha anche sottolineato che per tornare ai livelli più alti, ha bisogno di pazienza, qualità che riconosce di non possedere naturalmente.

Campane a Martello. Quanta voglia di sentirle suonare di nuovo. Intanto, Berrettini rompe il fiato a Montecarlo con un successo in doppio insieme a Vavassori (Bolelli è rimasto in Italia per la morte del padre), in attesa di esordire oggi in singolare contro Bautista Agut. Domenica, Matteo compirà trent’anni, l’età dei primi bilanci: e il tennis è ancora al centro del suo mondo. Matteo, l’estate scorsa non aveva nascosto i suoi dubbi in merito al futuro, ma poi ha prevalso l’amore per il gioco. "È così, mi sono reso conto che il tennis è la mia vita e la molla che mi spinge ancora. Dovevo solo cambiare le prospettive, adesso cerco di godermi ogni momento in campo, senza lasciarmi travolgere dalle pressioni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Berrettini: "Vivo di tennis, non mi sento inferiore a nessuno. Dopo Indian Wells Musetti mi ha chiamato..."

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Andrea #Tafi si racconta dal nord d'Europa. «Non vivo di ricordi, ma di emozioni». https://www.tuttobiciweb.it/article/1775393462 - facebook.com facebook