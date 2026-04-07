Mattatoio come snodo commerciale

Un ex dirigente del servizio veterinario e ex direttore di due importanti strutture ha proposto un piano per il rilancio del mattatoio locale. La sua proposta mira a valorizzare questa struttura come un punto strategico per le attività commerciali nella zona. La questione è al centro di un dibattito che coinvolge diverse figure del settore, interessate a trovare soluzioni pratiche per il futuro dell’impianto.

Gianni Cammertoni, ex dirigente del servizio veterinario Ast ed ex direttore del mattatoio di Treia e Macerata, lancia una proposta per il rilancio del mattatoio. E lo fa con una lettera aperta ad amministratori, associazioni, privati allevatori, grande distribuzione organizzata a macellai. "Vogliamo definire insieme – chiede – una strategia di risoluzione per trasformare un centro di costo (come spesso viene visto il mattatoio di Villa Potenza) in un centro di valore? Serve un cambio di prospettiva, non è più solo un luogo che "consuma" risorse, ma un anello che genera valore aggiunto, trasformando la materia prima: le carni dei nostri allevatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Mattatoio come snodo commerciale" La fotografia all’ex MattatoioIl 29 gennaio è stato inaugurato il Centro della fotografia di Roma, nel padiglione 9D dell’ex Mattatoio. "Snodo strategico per l’Italia""Il Porto di Napoli è stato tra i primi in Italia a favorire le vie del mare nel trasporto pubblico locale". Gli allevatori devono acchiappare le uova di struzzo al volo!