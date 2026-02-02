La fotografia all’ex Mattatoio

A Roma, nel quartiere Testaccio, è stato inaugurato un nuovo spazio espositivo all’ex Mattatoio. L’evento ha visto la partecipazione di diverse autorità e artisti, che hanno assistito alla prima apertura ufficiale. La struttura, rinnovata e riqualificata, ora ospita mostre e iniziative culturali, portando nuova vita a un luogo storico della città. La prima esposizione ha già attirato un buon numero di visitatori, curiosi di scoprire cosa offre questa nuova realtà.

Il 29 gennaio è stato inaugurato il Centro della fotografia di Roma, nel padiglione 9D dell'ex Mattatoio. È il primo luogo dedicato esclusivamente alla fotografia in Italia gestito da enti pubblici, cioè dal comune di Roma e dalla sovrintendenza capitolina ai beni culturali. Il progetto fa parte di un'opera più grande di rigenerazione urbana che comprende l'ex Mattatoio, destinato a trasformarsi in una "città delle arti". Nella ristrutturazione di questi 1.500 metri quadrati sono stati mantenuti e valorizzati alcuni degli elementi dell'edificio industriale originario, con le sue strutture in ghisa e il tetto a capriate.

