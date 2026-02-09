Montella ricorda Giovanni Palatucci | cerimonia e premi in memoria dell’eroe di Fiume

La comunità di Montella si prepara a ricordare Giovanni Palatucci, l’eroe di Fiume. Domani, 10 febbraio, si terrà una cerimonia con premi e ricordi per onorare la sua memoria. La città vuole mantenere vivo il suo nome e la sua azione durante la Seconda Guerra Mondiale. La gente si riunisce per rendere omaggio a chi ha rischiato tutto per salvare vite.

Eventi, istituzioni e scuole insieme per mantenere viva la memoria del Questore che salvò centinaia di ebrei durante la Shoah La cerimonia si articolerà in tre momenti distinti e vedrà il coinvolgimento delle principali autorità locali, delle forze dell’ordine e delle istituzioni scolastiche del territorio. Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 9:30 in Piazza Giovanni Palatucci, dove sarà reso un omaggio floreale alla sua memoria. L’omaggio sarà curato direttamente dagli studenti locali, che daranno avvio alla mattinata commemorativa. A seguire, alle 10:30, le attività si sposteranno presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni Palatucci”.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Palatucci Montella Un albero per la memoria, Carpaneto rende omaggio a Giovanni Palatucci Giovedì mattina a Carpaneto si svolge una cerimonia semplice ma significativa: piantano un albero e scoprono una targa in ricordo di Giovanni Palatucci. Mattarella alla cerimonia in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana Il presidente Sergio Mattarella ha partecipato a Martigny alla cerimonia di commemorazione delle vittime dell’incendio di Crans-Montana avvenuto a Capodanno. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Palatucci Montella Argomenti discussi: Servigliano. La Polizia ricorda l'ex questore Giovanni Palatucci, Giusto tra le Nazioni. Montella ricorda Giovanni Palatucci: cerimonia il 10 febbraioSi terrà martedì 10 febbraio 2026 a Montella la cerimonia di commemorazione dedicata a Giovanni Palatucci, figura simbolo di coraggio, umanità e senso dello Stato. L’iniziativa è promossa dall’Istitut ... irpinianews.it Santa Maria C.V., la Polizia di Stato ricorda Giovanni Palatucci: domani la cerimonia al CommissariatoScopri tutti i dettagli riguardo Santa Maria C.V., la Polizia di Stato ricorda Giovanni Palatucci: domani la cerimonia al Commissariato . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com #Cagliari. Domani, alle 11:00, una commemorazione in Piazza omonima celebrerà il "Questore Reggente" di Fiume, Giovanni # Palatucci, eroe del salvataggio di migliaia di ebrei facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.