In un’intervista recente, il regista ha parlato del suo nuovo film, un omaggio alla Nouvelle Vague, un movimento che ha rivoluzionato il cinema francese e internazionale. Il film intende catturare l’essenza di quegli anni e il loro impatto, offrendo uno sguardo sulla storia cinematografica attraverso una narrazione che mira a essere universale. La pellicola sarà presentata prossimamente al pubblico.

L'autore ha realizzato un film-omaggio sul movimento cinematografico che ha cambiato la storia del cinema francese e mondiale. Quando il regista texano Richard Linklater è arrivato lo scorso anno al Festival di Cannes, in concorso, con un film sulla Nouvelle Vague (di cui il titolo) e sulla genesi di un'opera monumentale come Fino all'Ultimo respiro di Jean-Luc Godard, in molti hanno parlato di audacia o coraggio. Realizzare un film in francese su un movimento che ha di fatto definito la cinematografia di un paese, è stata in effetti una sfida che Linklater ha superato con successo. Il segreto? Averla fatta per i fan, come lui. Alla 20° Festa del Cinema di Roma che gli ha consegnato il Premio alla carriera, il regista ha infatti dichiarato: "io ho fatto questo film per come il mondo vedeva la Nouvelle Vague. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Nouvelle Vague, intervista a Richard Linklater: “Un film universale”

Cesar 2026: Nouvelle Vague di Richard Linklater ottiene 10 nominationL'omaggio del regista al cinema francese degli anni '60 ha conquistato il maggior numero di candidature alla 51esima edizione degli Oscar francesi.

Nouvelle Vague, recensione: Richard Linklater celebra la rivoluzione cinematografica di GodardLa nostra recensione di Nouvelle Vague, il film di Richard Linklater che racconta la realizzione di Fino all’ultimo respiro, esordio e capolavore di...

Approfondimenti e contenuti su Nouvelle Vague.

Temi più discussi: Nouvelle Vague, trama e cast del film di Richard Linklater al cinema dal 5 marzo; Nouvelle Vague: intervista a Guillaume Marbeck; V. o. sott ita nouvelle vague; Nouvelle Vague – Programmazione.

Nouvelle Vague, intervista a Richard Linklater: Un film universaleQuando il regista texano Richard Linklater è arrivato lo scorso anno al Festival di Cannes, in concorso, con un film sulla Nouvelle Vague (di cui il titolo) e sulla genesi di un'opera monumentale come ... movieplayer.it

Nouvelle Vague: da Godard a Linklater, l’eredità della nuova ondaMentre Richard Linklater porta al cinema la genesi di Fino all’ultimo respiro, ripercorriamo l’influenza della Nouvelle Vague e la sua eredità nel cinema moderno e contemporaneo. badtaste.it

OGGI, Venerdì 6, alle ore 21,00 "NOUVELLE VAGUE" di Richard Linklater Presentato in concorso a Cannes 2025, Nouvelle Vague è un film che racconta la nascita di una rivoluzione. Non solo quella cinematografica avvenuta in Francia a fine anni ’50, ma an - facebook.com facebook

L’arte e la vita, il cinema e la fotografia, il sodalizio con JR. E poi Godard e i capolavori della Nouvelle Vague. Due grandi mostre, a Roma e a Bologna, celebrano la regista del film “Senza tetto né legge” x.com