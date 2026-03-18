Nouvelle Vague o di come un solo film cambiò ogni cosa

Un film ha rivoluzionato il modo di raccontare le storie sul grande schermo. Richard Linklater ha portato sul grande schermo la sceneggiatura di Holly Gent e Vince Palmo, che narra il processo di realizzazione di una pellicola. La produzione si focalizza sulle sfide e i dettagli dietro le quinte, offrendo uno sguardo diretto sull’arte del cinema. La pellicola pone l’accento sui momenti chiave della creazione cinematografica.

Nouvelle Vague e autori statunitensi, una lunga storia d'amore Che sia dunque un autore statunitense a raccontare la nascita del movimento cinematografico degli anni Sessanta è un ulteriore rovesciamento che, però, ha perfettamente senso. Come lo ha il fatto che tantissimi discepoli della Nouvelle Vague non ne abbiano poi seguito le orme. Pensiamo proprio a Linklater, la cui filmografia non potrebbe essere più lontana dai colleghi francesi - sebbene anche lui abbia provato nel 2008 a raccontare del mito del creatore di Quarto potere in Me and Orson Welles. O anche a un Quentin Tarantino che, insieme a Michael Bodnarchek e Lawrence... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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