Sony Pictures ha pubblicato il trailer di Masters of the Universe, un film che trasporta i fan nel mondo degli anni ’80. La pellicola riprende i personaggi e gli elementi iconici di questa storica saga, offrendo una nuova interpretazione per il pubblico di oggi. Il trailer anticipa un’uscita che, per gli appassionati, rappresenta un ritorno a un’epoca memorabile del cinema e della cultura pop.

Sony Pictures ha diffuso il trailer ufficiale di Masters of the Universe, film che riporta sul grande schermo uno dei franchise più rappresentativi degli anni ’80. Il progetto punta apertamente sulla nostalgia, recuperando personaggi, atmosfere e immaginario resi celebri dai giocattoli Mattel e dalla storica serie animata. Le immagini mostrano un ritorno a una visione più classica del mondo di Eternia, distante dalle reinterpretazioni moderne viste negli ultimi anni. L’uscita è fissata al 4 giugno e il film si presenta come una grande avventura fantasy ricca di azione ed effetti visivi. L’obiettivo è parlare ai fan storici senza rinunciare a un linguaggio cinematografico contemporaneo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Sony pubblica il trailer di Masters of the Universe, film che porta i fan negli anni ’80

Eternia prende vita | Il trailer italiano di Masters of the UniverseAmazon MGM Studios ha rilasciato il trailer ufficiale in italiano di *Masters of the Universe*.

Masters of the Universe | Il teaser anticipa l’uscita del trailer domaniAmazon MGM Studios ha condiviso un teaser di Masters of the Universe, il reboot live-action del celebre action-fantasy degli anni ’80.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Scoppia la polemica: Sony fa sparire il trailer di Ebola Village, il Resident Evil di Temu - Aggiornata; Nuovo accordo tra Sony e Netflix: film in streaming in tutto il mondo; Accordo storico: Sony porta i suoi film in streaming su Netflix, ottenuti i diritti Pay-1 globali; Netflix e Sony Pictures Entertainment siglano un accordo globale per la distribuzione in esclusiva dei film.

Scoppia la polemica: Sony fa sparire il trailer di Ebola Village, il Resident Evil di Temu - AggiornataScopriamo questo nuovo survival horror che è fortemente ispirato a Resident Evil Village e il cui trailer è pubblicizzato da PlayStation. everyeye.it

Il 10 gennaio del 2000 la Gun Records, controllata della Sony Music Entertainment, pubblica l'undicesimo disco dei tedeschi Running Wild dal titolo "Victory". Si tratta del disco conclusivo della trilogia riguardante il tema del bene contro il male, iniziata con "M - facebook.com facebook