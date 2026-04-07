Il 15 aprile 2026 inizierà la sedicesima stagione di Masterchef USA, trasmessa su FOX. Questa edizione, intitolata Global Gauntlet, vede protagonisti concorrenti provenienti da quattro continenti diversi. La competizione si svolgerà attraverso varie prove culinarie che metteranno a confronto le tradizioni gastronomiche di diverse culture. La sfida coinvolge chef emergenti e professionisti in una gara internazionale per conquistare il titolo mondiale.

Il 15 aprile 2026 debutterà su FOX la sedicesima stagione di Masterchef USA. Il programma introduce il sottotitolo Global Gauntlet, trasformando la competizione in una sfida tra le diverse culture gastronomiche del pianeta. Dopo quindici anni di on air, il cooking show più famoso al mondo decide di cambiare marcia per contrastare l’insorgere della noia nel pubblico. Nonostante l’ottimo andamento degli ascoltCurrently e l’efficacia dei giudici, la produzione sente il bisogno di scuotere un format basato ormai da troppo tempo su Invention Test e Mistery Box. L’edizione 2026 sarà guidata da un trio di esperti composto da Gordon Ramsay, Joe Bastianich e Tiffany Derry. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Masterchef USA 2026: sfida globale tra 4 continenti per il titolo

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