Meloni missione globale tra valori e pragmatismo Onora i caduti di Seul rilancia il lavoro per la de-escalation in Iran e sulla Groenlandia | dall’Europa nessuna sfida agli Usa video

Giorgia Meloni si impegna in un percorso internazionale che unisce valori e pragmatismo. Dalla Corea del Sud, dove rende omaggio ai caduti di Seul, alla promozione del dialogo in Iran e alla difesa degli interessi italiani riguardo alla Groenlandia, la sua azione si muove nel rispetto delle istituzioni e degli obiettivi di stabilità globale. Un approccio sobrio e concreto, volto a rafforzare il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale.

Cielo, terra e popolo. Nel cuore di Seul, tra i silenzi solenni del Cimitero Nazionale, (il Seoul National Cemetery, il principale Cimitero Nazionale della Corea del Sud, situato nel distretto di Dongjak-gu della città) Giorgia Meloni rende omaggio ai caduti coreani con un gesto che è insieme rispetto millenario e rivendicazione di valori universali. Non solo. Nel corso della visita, la premier partecipando alla cerimonia ufficiale di deposizione della corona di fiori, preceduta dal saluto alla bandiera nazionale, ha anche firmato il Libro d’Onore. Italia-Corea del Sud: Meloni al cimitero nazionale Seul e l’omaggio ai caduti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Muscat, Tokyo, Seul. La missione globale di Meloni secondo Pelanda

L'articolo analizza la recente visione di Meloni sulla presenza internazionale dell’Italia, con particolare attenzione alle sue azioni in Indo-Pacifico e nel Golfo. Secondo Pelanda, la strategia italiana mira a rafforzare la posizione del paese come attore globale, moltiplicando le proprie forze e influenze. Una panoramica sulla missione diplomatica e sulle sfide che l’Italia affronta nel contesto geopolitico attuale.

Crosetto rilancia la corsa all’Artico: “Quindici soldati in Groenlandia non servono a niente, è una sfida globale”

Il ministro della Difesa Guido Crosetto sottolinea l'importanza di una strategia coordinata italiana per l’Artico, respingendo interventi simbolici come l'invio di pochi soldati in Groenlandia. In un contesto di crescente interesse e sfide globali, Crosetto evidenzia la necessità di risposte efficaci e condivise per affrontare le complessità di questa regione. La sua posizione invita a un impegno serio e strutturato, lontano da simbolismi, per tutelare gli interessi nazionali e global

Ultima tappa a #Seul per la missione in #Asia della premier #Meloni che parla di #Iran e sulla #Groenlandia assicura: "Pronti a fare la nostra parte ma con la Nato" - facebook.com facebook

