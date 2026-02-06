Al via un' Olimpiade davvero globale con 92 nazioni dai 5 continenti e tanti sogni esotici

L’apertura dei Giochi Olimpici ha portato in scena una manifestazione davvero internazionale, con 92 nazioni da cinque continenti diverse. Per la prima volta partecipano anche Benin, Emirati Arabi Uniti e Guinea Bissau, portando a 116 il numero di titoli in palio. In tutto, sono circa 3.000 gli atleti che si sfidano in diverse discipline, portando con sé sogni e speranze da tutto il mondo.

Quanta neve è caduta sui Giochi invernali dalla prima edizione di Chamonix 1924 a oggi. Quella che allora venne definita la "settimana internazionale degli sport invernali" vide la partecipazione di 258 atleti in rappresentanza di 16 nazioni, che si cimentarono in 16 gare di cinque diverse discipline. Numeri che, se confrontati con quelli dell'Olimpiade azzurra alle porte, aprono una finestra sulla realtà di un cambiamento sportivo mondiale: a Milano Cortina saranno 92 le nazioni partecipanti, con tre Paesi al debutto - Benin, Emirati Arabi Uniti e Guinea Bissau - per un totale di 116 titoli assegnati e 2958 atleti totali in gara.

