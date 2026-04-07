Massimo Giletti la notizia dopo la puntata di Lo stato delle cose

Nella serata di Pasquetta, il 6 aprile 2026, le principali emittenti italiane hanno proposto programmi tra loro molto vicini in termini di ascolti. Rai 1 e Canale 5 si sono sfidate nel prime time, con risultati che hanno mantenuto un equilibrio tra le due reti. La puntata di

La serata di Pasquetta del 6 aprile 2026 ha offerto agli italiani un palinsesto televisivo caratterizzato da un sostanziale equilibrio tra le principali reti, con un vero e proprio testa a testa tra Rai 1 e Canale 5 nella sfida della prima serata. I dati Auditel mostrano infatti una competizione serrata, in cui a prevalere è stata Rai 1, ma con margini estremamente ridotti rispetto all’offerta della rete Mediaset. Tra le altre proposte della prima serata si segnala il buon risultato ottenuto da Massimo Giletti con Lo stato delle cose su Rai 3. Il programma si avvia verso la chiusura nelle prossime settimane e lo stesso Giletti, nel corso della puntata, ha lanciato un messaggio critico nei confronti della rete: “I programmi che vanno bene e funzionano vengono chiusi”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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