Le indagini sulla morte di David Rossi sono già riaperte La rivelazione di Massimo Giletti nel lancio della puntata de Lo Stato delle Cose del 2 marzo

Durante la serata del 2 marzo, una puntata di Lo Stato delle Cose ha annunciato che le indagini sulla morte di David Rossi sono state riaperte. La notizia è stata comunicata da Massimo Giletti, che ha fornito questa informazione in apertura della trasmissione. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle modalità o ai motivi di questa riapertura.

Le indagini sulla morte di David Rossi sono già riaperte. Questo rivela Massimo Giletti nell'anticipazione della puntata de Lo Stato delle Cose in onda questa sera 2 marzo. Venerdì prossimo saranno 13 anni dalla morte del manager del Monte dei Paschi di Siena David Rossi. "Dopo le ultime perizie della commissione parlamentare di inchiesta la famiglia che ha sempre sostenuto che David non si è suicidato ha chiesto di riaprire le indagini. Ma la notizia è che le indagini sono già riaperte", l'annuncio sui canali social della trasmissione in onda su Rai Tre.