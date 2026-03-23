Di seguito la comunicazione dell’associazione micologica: Domenica 12 aprile 2026 alle ore 11,00 presso il parco comunale Pianelle (centro servizi) si terrà una cerimonia in ricordo del nostro micologo dott. Marcello Palmisano. Nell’occasione verrà apposta una targa commemorativa su un albero a lui dedicato. Ci farebbe piacere condividere con voi questi momento. Vi aspettiamo. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Martina Franca: il 12 aprile nel parco comunale Pianelle una cerimonia per il micologo Marcello Palmisano Morto nei mesi scorsi

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