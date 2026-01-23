Milan Amelia | Allegri sta facendo bene Maignan o Svilar? Ecco chi prenderei

Marco Amelia, ex portiere del Milan, ha commentato le prestazioni di Allegri e i confronti tra i portieri Maignan e Svilar. Intervistato da TMW Radio, Amelia ha espresso la sua opinione sulla scelta tra i due, analizzando i punti di forza di ciascuno e il loro ruolo nelle squadre attuali. Un approfondimento che offre una prospettiva qualificata sulle decisioni tecniche in ambito calcistico.

Marco Amelia, ex portiere del Milan, è stato intervistato dai microfoni di TMW Radio in vista del big match di domenica sera tra Roma e Milan. L'ex estremo difensore dei rossoneri ha voluto parlare del percorso senza coppe del Milan, per poi esprimere la sua preferenza tra Mike Maignan e Mile Svilar. Ecco, di seguito, le sue parole: Milan che arriva però più riposato visto che non ha le coppe: "Quando sei il Milan, vedere le altre che giocano le coppe dà fastidio. Deve sfruttare questa stagione per rientrare in Champions, ed è fondamentale. Allegri e la squadra stanno facendo un lavoro importante”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

