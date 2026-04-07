Mario Biondi | Sono un rompipalle ma non m' interessa essere fatto fuori dal giro Canzoni in inglese? Ci ho guadagnato abbastanza

Il crooner catanese presenta Prova d'autore, il suo primo album in italiano. "Sanremo? È un'opzione, magari. La mia forza è che non sono ricattabile". L'intervista Alla fine Mario Biondi ha fatto il grande passo. Questo Prova d’autore - 13esimo album in studio per il crooner originario di Catania, esce il 10 aprile - è il suo primo disco in italiano, arrivato a 55 anni e lungo una carriera cominciata addirittura nel 1988, partendo, come ricorda, “dai pianobar”. In mezzo, una nella militanza nel soul rigorosamente in inglese, che l’ha reso un artista di successo in tutto il mondo, specie a partire dal successo enorme e imprevisto di This is what you are, tuttora il suo pezzo più famoso e di cui nel 2026 festeggia il ventennale. 🔗 Leggi su Today.it

Rupert Everett: «Ho fatto coming out quando non era affatto conveniente. C’è un prezzo da pagare per tutto, ma ho guadagnato più di quello che ho perso»«Se a Roma avessi sposato la mia amica Michela, le cose sarebbero andate diversamente», spiega.

F1, Isack Hadjar: “Ho fatto un ottimo ultimo giro, ma non ci aspettavamo di battere Ferrari e McLaren”Comincia come meglio non poteva l’avventura in Red Bull di Isack Hadjar, che si inserisce alle spalle delle due Mercedes e ottiene un insperato terzo...

Mario Biondi at Laima Rendezvous Jurmala 2025

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Mario Biondi: il mio omaggio al Brasil in tutte le lingueMilano (askanews) - Un progetto dedicato al mondo culturale brasiliano che lo appassiona e affascina sin da quando era bambino: esce il 9 marzo Brasil di Mario Biondi, raccolta di 13 brani inediti e ... ilfoglio.it

Mario Biondi: «Io so cos’è il potere della voce»Per Mario Biondi tutto parte dalla voce. Non solo come strumento musicale, ma come forza capace di entrare nella vita delle persone, modificarne gli umori, accompagnarne i momenti più intensi. Non è u ... panorama.it

Martedì 19 maggio ore 21, il teatro Augusteo ospiterà Mario Biondi con “20 anni di ‘This Is What You Are’”, un concerto che celebra uno dei brani più iconici del soul-jazz contemporaneo. A vent’anni dal successo che lo ha consacrato in Italia e all’estero, la vo - facebook.com facebook

Le sonorità di “Prova d’autore” sono tante, diverse, e ognuna racconta qualcosa Dal prossimo venerdì 10 aprile potrete dirmi la vostra ascoltando tutto il nuovo album. Nel frattempo, lo trovate in pre-order al link: bio.to/ProvaDAutore #mariobiondi #prova x.com