sanremo 2026 gianni morandi duetta a sorpresa con il figlio tredici pietro e si commuove nella serata delle cover

Durante la serata delle cover a Sanremo 2026, Gianni Morandi ha duettato con il figlio Tredici Pietro, sorprendendo il pubblico. I due sono saliti insieme sul palco, regalando un momento emozionante che ha coinvolto gli spettatori. Morandi si è commosso durante l'esibizione, che ha rappresentato una delle sorprese della manifestazione. La performance è stata molto commentata sui social e tra gli spettatori presenti.

Un duetto vociferato e diventato realtà nella serata delle cover sulle note di "Vita", che lo stesso Morandi cantò con Lucio Dalla Padre e figlio sullo stesso palco. È successo. Si vociferava, e alla fine è successo davvero. Annunciato da Carlo Conti come “G” nella formazione che ha visto Tredici Pietro insieme a Galeffi e Fudasca, Morandi ha duettato con suo figlio, Tredici Pietro, appunto, durante la quarta serata del Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover. Il brano scelto per la gara delle cover è “Vita”, brano scritto da Mogol e Mario Lavezzi che Gianni Morandi interpretò con Lucio Dalla. Durante la canzone, anche le barre di Tredici Pietro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

