Durante la puntata di oggi di ‘La volta buona’ condotta da Caterina Balivo, è stato affrontato il tema dei legami familiari nelle famiglie note. Marianna Morandi si è detta commossa nel ricordare il padre e il fratello, con un riferimento speciale a un momento in cui loro sono stati sul palco insieme, considerato un regalo tra padre e figlio. La puntata si è concentrata sulle relazioni familiari all’interno di famiglie pubbliche.

Bologna, 7 aprile 2026 – “ Legami di sangue nelle famiglie famose ” è stato il tema della puntata di oggi della trasmissione di Caterina Balivo ‘La volta buona’. Tra gli ospiti, legatissima alla sua famiglia, Marianna Morandi, figlia di Gianni e sorella di Tredici Pietro. Seduta al suo fianco sul divano rosso Cristiana Calone, la figlia di Massimo Ranieri (avuta a 19 anni e riconosciuta 24 anni dopo), collega con cui il cantautore bolognese ha condiviso numerosi momenti di spettacolo. Al centro della chiacchierata con Caterina Balivo, anche le confessioni di papà Gianni. Morandi: così Jovanotti ha pensato 'Monghidoro' per me Morandi e Ranieri, due storie diverse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marianna Morandi commossa: “Papà Gianni e Tredici Pietro sul palco? Un regalo tra padre e figlio”

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«Papà ha detto che vuole andarsene da questo mondo prima di un concerto. Lui vuole lavorare fino alla fine, ama il suo mestiere». Marianna Morandi, ospite a La volta buona, ha raccontato il suo rapporto con Gianni Morandi, svelando aspetti privati e momen - facebook.com facebook

“Il duetto di mio fratello Tredici Pietro con mio papà Si sono fatti un regalo”. Marianna Morandi a #LVB x.com