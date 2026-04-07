Marianna Morandi commossa | Papà Gianni e Tredici Pietro sul palco? Un regalo tra padre e figlio

Da ilrestodelcarlino.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata di oggi di ‘La volta buona’ condotta da Caterina Balivo, è stato affrontato il tema dei legami familiari nelle famiglie note. Marianna Morandi si è detta commossa nel ricordare il padre e il fratello, con un riferimento speciale a un momento in cui loro sono stati sul palco insieme, considerato un regalo tra padre e figlio. La puntata si è concentrata sulle relazioni familiari all’interno di famiglie pubbliche.

Bologna, 7 aprile 2026 – “ Legami di sangue nelle famiglie famose ” è stato il tema della puntata di oggi della trasmissione di Caterina Balivo ‘La volta buona’. Tra gli ospiti, legatissima alla sua famiglia, Marianna Morandi, figlia di Gianni e sorella di Tredici Pietro. Seduta al suo fianco sul divano rosso Cristiana Calone, la figlia di Massimo Ranieri (avuta a 19 anni e riconosciuta 24 anni dopo), collega con cui il cantautore bolognese ha condiviso numerosi momenti di spettacolo. Al centro della chiacchierata con Caterina Balivo, anche le confessioni di papà Gianni. Morandi: così Jovanotti ha pensato 'Monghidoro' per me Morandi e Ranieri, due storie diverse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

marianna morandi commossa pap224 gianni e tredici pietro sul palco un regalo tra padre e figlio
© Ilrestodelcarlino.it - Marianna Morandi commossa: “Papà Gianni e Tredici Pietro sul palco? Un regalo tra padre e figlio”

Marianna Morandi commossa: “Gianni e Tredici Pietro sul palco? Un regalo tra padre e figlio”Bologna, 7 aprile 2026 – “Legami di sangue nelle famiglie famose” è stato il tema della puntata di oggi della trasmissione di Caterina Balivo ‘La...

Leggi anche: Sanremo, l’emozione di Jovanotti per il duetto tra Gianni Morandi e Tredici Pietro: «Padre e figlio (e spirito musicale) sul palco» – Il video

Argomenti più discussi: Tredici Pietro silenzioso nel video di Pasqua di papà Gianni Morandi: il cantante spiega il motivo; Gianni Morandi, la Pasqua più bella: tutta la famiglia insieme. Il video mentre rompe l'uovo fa impazzire i fan.

Marianna Morandi si commuove: Papà Gianni e mio fratello Pietro si sono fatti un regalo. Poi svela la sorpresa nell'uovo di PasquaA La Volta Buona il racconto della figlia del cantante, legatissima al padre e al fratello con cui ha trascorso la Pasqua ... today.it

Marianna Morandi: «A Pasqua con papà Gianni Morandi. C’era anche Tredici Pietro, ma lui ha più confidenza con i miei figli»Ospite a La volta buona nello spazio dedicato ai figli d’arte, anche Marianna Morandi ha parlato del rapporto con ... msn.com

Trova facilmente notizie e video collegati.