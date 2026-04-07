Durante la puntata odierna di 'La volta buona', condotta da Caterina Balivo, è stata discussa la relazione tra un padre e suo figlio, con un momento molto emotivo in cui una madre ha commentato la presenza di entrambi sul palco. La donna ha espresso la propria commozione, definendo il momento come un dono tra genitore e figlio. La discussione si è concentrata sul tema dei legami familiari nelle famiglie note.

Bologna, 7 aprile 2026 – “ Legami di sangue nelle famiglie famose ” è stato il tema della puntata di oggi della trasmissione di Caterina Balivo ‘La volta buona’. Tra gli ospiti, legatissima alla sua famiglia, Marianna Morandi, figlia di Gianni e sorella di Tredici Pietro. Seduta al suo fianco sul divano rosso Cristiana Calone, la figlia di Massimo Ranieri (avuta a 19 anni e riconosciuta 24 anni dopo), collega con cui il cantautore bolognese ha condiviso numerosi momenti di spettacolo. Al centro della chiacchierata con Caterina Balivo, anche le confessioni di papà Gianni. Morandi: così Jovanotti ha pensato 'Monghidoro' per me Morandi e Ranieri, due storie diverse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marianna Morandi commossa: “Gianni e Tredici Pietro sul palco? Un regalo tra padre e figlio”

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«Papà ha detto che vuole andarsene da questo mondo prima di un concerto. Lui vuole lavorare fino alla fine, ama il suo mestiere». Marianna Morandi, ospite a La volta buona, ha raccontato il suo rapporto con Gianni Morandi, svelando aspetti privati e momen - facebook.com facebook

“Il duetto di mio fratello Tredici Pietro con mio papà Si sono fatti un regalo”. Marianna Morandi a #LVB x.com